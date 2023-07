Sara binawal mga epal sa graduation

Simpleng graduation sa lahat ng pampublikong paaralan ang inaasahan ng pamunuan ng Department of Education (DepEd) na kung saan hindi umano kailangan ng magarbong programa at walang kailangang “invited guest” na magpapatagal sa programa na nakalaan lamang para sa mga estudyanteng magtatapos ngayong July.

Paalala pa ng DepEd na hindi kailangang gawing “political forum” ang graduation ceremony kaya hindi kaila­ngan na mag-imbita pa ng mga politiko o mga barangay official dahil sa nakatakdang barangay elections, na magpapatagal lamang sa programa ng pagtatapos ng school year 2022-2023 na may temang “Gradweyt ng K to 12: Hinubog ng Matatag na Edukasyon.”

Base sa guidelines ng DepEd, nakatakda ngayong Hulyo ang moving up ceremony ng mga mag-aaral ng kindergarten, grade 6, grade 10 at grade 12 na kung saan hindi naman obligado ang pagsusuot ng face masks at hindi rin ganon kahigpit sa pagpapatupad ng physical distancing dahil nasa mga bisita, magulang, mag-aaral at guro na lamang ang desisyon kung nais nilang pangalagaan ang kanilang sarili laban sa pagsabak sa mataong okasyon ng end-of-school year rites

Naglalabas din ng guidelines ang DepEd bilang paalala at pagbibigay ng “go signal” sa lahat ng private school na aprub sila sa maagang face-to-face na moving up at graduation ceremony.

“The DepEd moves to allow and encourage the full face-to-face conduct of the moving up and graduation ceremonies starting this school year 2022-2023,” base sa DepEd Order No. 009 series of 2023 o “An Order Updating the Multi-Year Implementing Guidelines on the Conduct of the K to 12 Basic Education Program End-of-School-Year Rites (EOSY)” na pirmado ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte.

Mahigpit na paalala ng DepEd na ang mga non-academic projects na tulad ng attendance sa field trips, film showing, JS Promenade at iba pang school events ay hindi maituturing na requirement sa pagtatapos. (Vick Aquino)

See Related Stories:

Claudine vs Aiko as VP Sara Duterte

VP Sara reresbakan ng mga guro