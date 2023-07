Sampaguita vendor noon yayamaning negosyante na ngayon

Tuloy-tuloy lang sa buhay! Ito ang paniniwala ng lalaking ito na dating nagbebenta ng sampaguita pero pangmalakasang business owner na!

Siya si John Belmonte tubong-Batangas City. Noong 10-anyos pa lang umano siya ay nasubukan niyang magbenta ng sampaguita sa kalsada at maging ang paglalako ng sweeptakes tickets.

Sa ngayon, si John ay owner ng apat na resto sa London, isang grocery store, at isang agency para sa mga Pinoy nurse na ipinapadala sa United Kingdom.

Isa sa mga itinuturing na pagsubok ni John sa kanyang buhay ay ang paghihiwalayan ng kanyang magulang noong siya’y paslit pa lamang subalit sa kabila dito, nagsumikap siya na bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya.

“Yun ang nag-inspire sa akin to have a better life and build a better family. So buo kami and I can provide for my family the best I can,” sabi ni John sa isang panayam.

Pinush niya ang makatapos sa pag-aaral hanggang sa nabigyan siya ng oportunidad na magbakasali sa ibang bansa kung saan nagtrabaho siya bilang isang nurse. Ilan sa mga bansang napagtrabahuhan na niya ay Singapore, Ireland, at London.

Taong 2008, pinasok naman niya ang agency job kung saan siya nagha-handle ng mga nurse na ipinapadala sa ibang bansa hanggang sa nakipagsapalaran na rin siya kasama ng kanyang asawa sa pagtatayo ng Filipino restaurant bilang negosyo na kalaunan ay nasundan ng grocery store.

Para kay John, ang pananampalataya at pananalig niya sa Diyos at tulong ng kanyang pamilya ang siyang susi sa napakatamis na tagumpay niyang ito. (Moises Caleon)