Rianne Malixi, iba pang batang Pinoy golfer haharabas sa Junior World Championships

PAMUMUNUAN ni Rianne Malixi ang mga batang golfer ng Pilipinas na sasabak sa 2023 IMG Academy Junior World Championships sa darating na Hulyo.

Makakasama ni Rianne sina Jaden Dumdumaya, Nicole Gan, Stephanie Gan at 44 iba pang young golfers na aasinta ng korona sa kani-kanilang kategorya.

Papalo si Malixi sa 15-18 girls classification sa Hulyo 11-14 sa Torrey Pines sina Monique Arroyo, Reese Ng, Allethea Gaccion, Grace Quintanilla at Anya Cedo.

Magsisilbing head coach ng delegasyon ng Pilipinas si dating jungolf champion at Philippine Open winner Artemio Murakami.

“We feel that with the roster we have right now, we feel that we have a strong chance of winning,” sey ni Junior Golf Foundation of the Philippines (JGFP) President Oliver Gan.

(Abante Sports)