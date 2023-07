Rhea Dimaculangan, PLDT binutata Akari

Mga laro sa Hulyo 11:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

9:30am — Petro Gazz vs Farm Fresh

12:00nn — Cignal vs Foton

4:00pm — Akari vs Chery Tiggo

6:30pm — Choco Mucho vs F2

IPINAKITA ng PLDT High Speed Hitters ang kanilang tikas matapos silang akbayan ni veteran player Rhea Dimaculangan sa 25-15, 25-19, 25-22 pagwalis sa nakatapat na Akari Power Chargers kahapon sa pagpaptuloy ng eliminasyon sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference na ginanap sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Kumana si Dimaculangan ng limang puntos kasama ang 11 excellent sets na nagbigay-daan sa suwabeng mga play ng koponan upang tulungan ang PLDT na walisin ang Power Chargers.

Ipinaramdam ng Speed Hitters ang kanilang lakas matapos nilang sikwatin ang unang dalawang set upang mamuro sa pagwalis sa karibal.

Kaya naman sa third set ay lalong uminit ang opensa ng Speed Hitters at tinapos na nila ang laban para masilo ang unang panalo sa torneo.

Namuno sa opensa para sa PLDT si Dell Palomata na may 14 puntos, habang 13 at 11 marka naman ang inambag nina Jovielyn Prado at Michelle Morente, ayon sa pagkakasunod.

Tumikada naman sina Honey Royse Tubino at Jessey De Leon ng tig-walong puntos para sa Speed Hitters.

Nagtala naman si Dindin Santiago ng 10 puntos subalit hindi ito sapat para ipanalo ang Akari, habang siyam ang inambag ni Trisha Genesis.

(Elech Dawa)