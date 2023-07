Pista ng Opus Dei

Nang gawing santo ng Simbahan si Monsignor Josemaría Escrivá de Balaguer noong 2002 marami ang natuwa.

Binansagan ni St. John Paul II ang Pundador ng Opus Dei sa seremonya ng kanonisasyon bilang ‘Santo ng Pangkaraniwang Buhay’ dahil sa di maipagkakailang kontribusyon ni Escrivá sa doktrina ng Iglesya ukol sa kabanalan ng pang-araw araw na pamumuhay.

Sa paghirang bilang pintakasi ng Simbahan, marami ang nag-react higit sa lahat dahil sa mistulang pagkakaroon ng pabor ni PJP II sa nasabing pribadong organisasayon na tinawag niyang ‘Personal Prelature’ kaya’t Sa panahon ni Pope Francis tinanggal ang nasabing pribilehiyo sa Opus Dei. Gayuman, hindi binawi ng Iglesya ang pagka-santo ng kontrobersiyal na Founder.

Isinilang si San Josemaría noong Enero 19, 1902 sa Barbastro, Spain. Na-ordenahan siyang pari noong 1925 at sa inspirasyon ng Espiritu Santo, naitatag ang Opus Dei noong 1928 bilang posibleng landas tungo sa kabanalan sa pamamagitan ng tapat at mahusay na pagganap sa pang-araw araw na tungkulin o responsabilidad ng mga Katolikong miyembro.

Ayon kay Escrivá ang pagiging banal ay maaring makamit ng tanan lalo na ng mga ordinaryong tao lalo na są kanilang gawaing pang-araw-araw at trabaho. Paliwanag ni San Josemaria, sa anumang propesyon, maaring matamo ang tunay na kabanalan sa pamamagitan ng gawain o trabahong pinagbubuti ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos.

Ang sikreto sabi ng Pundador ay nasa paghahanap ng kalooban ng Diyos sa buhay sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito’y mabanaag 0 maging malinaw, nasa pagsisisikap at disiplina (hanggang sa pinakamaliit na bagay o detalye) ang daan upang lahat ng mga okasayon sa buhay ay maging oportunidad ng pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, sa Simbahan, sa Santo Papa at lahat ng kalululwa nang may puspos na pananampalataya at pagmamahal.

Saan man tayo dalhin ng Diyos at anumang bagay ang hilingin Niya sa atin, nasa bukas-loob na pagtugon natin ang Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, anumang mahusay at mabuting gawain ay magsisilbing serbisyo sa kapwa na maaaring ialay sa Diyos bilang kaaya-ayang handog. Bahagi ng ‘personal na kabanalan’ ng bawa’t Kristiano ang paglalagay sa Diyos sa gitna ng ating buhay, viz. sa pagpapahalaga natin sa pamilya at buong pagmamalasakit na pakikitungo at paglilingkod sa kapwa.

Giit ni San Josemaria, hindi tayo maaring pumasok sa langit mag-isa. Kung may tunay at seryosong kagustuhan makamit ang pansariling kabanalan at kung may totoong pagsisikap tupdin ang kalooban ng Diyos sa bawat gawain, ang lahat ng daan sa lupa ay magliliwanag sa pamamagitan natin; ang malugod at walang-parangyang palilingkod sa kapwa ang magbubukas ng langit para sa kanila.

Puri ni Pope Benedict XVI kay Escriva: “Sa umpisa pa lamang batid na niyang may ipinagagawa ang Diyos. Naging malinaw kay Escriva na ang Opus Dei ay hindi kanya kundi instrumento lamang siya upang maisakatuparan ito, kaya ‘Opus Dei’ o gawain ng Diyos ang ipinagalan sa grupo. Sa turo ni San Josemaría ukol sa pangkalahatang panawagan sa kabanalan, nagbahagi lamang siya mula sa sariling karanasan at bilang tapat na lingkod batid niyang wala siyang magagawa kaya’t buong pagpapakumbabang hinayaan niyang gumalaw ang Diyos.”

Sa huli, narito ang habilin ni San Josemaria sa mga miyembro ng Opus Dei: “Saanman naroroon ang inyong mga hangarin, ang inyong gawain, ang iyong pagmamahal, doon ninyo matatagpuan si Kristo araw-araw. Sa gitna ng mga pinaka-materyal na bagay sa mundo doon tayo dapat magpakabanal, maglingkod sa Diyos at sa lahat ng tao. Waring abot-tanaw nagtatagpo ang langit at lupa, mga anak. Sa katunayan, doon sila nagkakaisa sa inyong mga puso, kapag pinababanal ninyo ang inyong pang-araw araw na buhay.”

San Josemaría Escrivá, Ipanalangin mo kami!