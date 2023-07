PBBM sa DPWH: Tapusin proyekto sa takdang araw

Nagbigay ng paalala si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways (DPWH) at sa iba pang ahensiya ng gobyerno na tapusin ang proyekto sa takdang schedule upang lubusang mapakinabangan ng publiko ang bilyong halaga ng mga imprastraktura.

Ginawa ng pangulo ang pahayag sa inagurasyon ng Davao City Coastal Bypass Road, isang proyekto na naglalayong maibsan ang matinding trapik sa Davao City at magsisilbing sea wall din para makontra ang daluyong mula sa dagat.

“Strive to finish the remaining segments and let us do it within schedule so that our people may reap and benefit the maximum benefits of your hard work,” giit ni Marcos sa kanyang talumpati nitong Sabado.

“As the national government remains committed to pursuing high-impact connectivity projects with you, I hope you will bear in mind this one thing: the fruit of your labors are the building blocs of a bright and sustainable society that our children will enjoy,” paliwanag pa niya.

“Let us continue working as one towards becoming an interconnected and thriving Philippines,” dagdag ng pangulo.

Noong 2017 pa nagsimula ang kons­truksyon ng 17-kilometer Davao City Coastal Bypass Road sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Matatandaang kinastigo ng Commission on Audit ang DPWH sa kanilang 2021 report dahil bigong makumpleto ang 3,440 infrastructure projects na may kabuuang halagang P245 bilyon.

