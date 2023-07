P200K shabu nasamsam sa bigtime tulak

Tinatayang mahigit sa P200K halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang tulak na nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa isinagawang buy bust operation sa Gen Trias City, Cavite noong Biyernes ng hapon.

Kinilala ang suspek na si Richard Ilano y Ocampo, binata, 32 ng Brgy. Pasong Camachile 1, General Trias, Cavite at nasa listahan ng HVI.

Sa ulat, alas-3:10 kamakalawa ng hapon nagsagawa ng buy bust operation ang mga operatba ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Gen Trias City Police sa Brgy. Pasong Kawayan 2, General Trias, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

Nakuha sa suspek ang tinatayang 29.45 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P200,260.00 at buy bust money.

Kasong paglabag sa Sec. 5 at 11, Art II ng RA 9165 ang kinakaharap ng suspek. (Gene Adsuara)