Mga worker masisibak kapag tinaas buwis sa mga junk food

Nagbabala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na mara­ming mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho kapag itinaas ng gobyerno ang buwis sa mga junk food o mga pagkaing kulang umano sa sustansiya tulad ng sitsirya.

Sinabi ito ni Enrile dahil magiging bahagi ng karagdagang gastos ng ma­nufacturer ang pagtaas ng buwis at kung ikalulugi nila ito, posibleng magbawas sila ng mga trabahador.

“Ang problema diyan ‘pag pinatawan mo ng buwis na mabigat, magkano ang kinikita ng mga manufacturer? Limpak-limpak na salapi ba? At ilan ang trabahador nila? ‘Pag nagsara iyan, walang trabaho ang mga worker nila, the economy will suffer, your tax base will contract. Where will you get the money to supply the allocation of members of Congress under the budget­?” diin ni Enrile sa kanyang programa sa telebisyon.

Binanggit pa ng dating Senate president na ang mga mahihirap ang tatamaan sa buwis sa sitsirya dahil hindi naman ito ang pangmeryenda ng mga mayayaman.

“Alam ko ang damdamin, alam ko ang kahirapan na tinutukoy natin. Ita-tax mo ‘yong konting gagamitin sa pangmeryenda, eh kokonti ang kinikita nila, dadagdagan mo pa, anong klase iyan?” katuwiran pa ni Enrile.

Itinulak ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang dagdag na buwis sa matatamis na inumin at sitsirya upang makalikom ng sapat na pondo na gagamitin sa 2024 national budget.