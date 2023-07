Mga tumbukerong Espanyol panis kina Johann Chua, James Aranas

SWAK sa quarterfinals sina Pinoy cue artist Johann Chua at James Aranas matapos kalusin ang duo nina Jose Alberto Delgado at Jonas Souto ng Spain-B, 7-2, sa 2023 World Cup of Pool na ginanap sa Pazo De Feiras E Congresos De Lugo sa Spain, Biyernes ng gabi.

Matapos patalsikin ang defending champions Spain-A ay isinunod naman nina 2021 Southeast Asian Games (SEAG) gold medalist Chua at Aranas ang isa pang pambato ng host country.

Dahil sa panalo ay lumapit ang Pilipinas sa asam na masilo ang pang-apat na kampeonato sa nasabing event.

Makakalaban nina Chua at Aranas sa quarterfinals ang Chinese Taipei na binubuo ng Ko Brothers na sina Pin Yi at Ping Chung.

Sakaling masikwat ang panalo, makakaharap nina Chua at Aranas ang mananalo sa pagitan ng Great Britain at Austria.

Tiyak naman na dadaan sa butas ng karayom sina Chua at Aranas bago masikwat ang inaasam na titulo dahil mga tigasing tumbukero sa buong mundo ang mga kasali sa torneong mayroong $250,000 prize pot.

(Elech Dawa)