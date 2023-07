May forever ang June bride

Tapos na ang buwan ng June pero patuloy pa rin ang mga kinakasal hindi lang sa buwan ng June ngunit sa mga buong buwan ng taon.

Sa ibang bansa ang buwan ng June ay mas sikat sa mga kinakasal dahil sa magandang panahon ng Spring – Summer o tagsibol sa tag araw. Kaya mas magandang magpakasal sa ibang bansa tuwing June. Ngunit sa Pilipinas ang buwan ng June ay tag-ulan. Mahirap makipagsapalaran sa panahon ng tag-ulan kaya naman ma’s minamabuti ng mga ikakasal na magpakasal sa buwan ng Disyembre hanggang February. Dahil ang mga buwan na ito ay may magandang panahon o klima sa Pilipinas. Ngunit marami pa rin sa, ating mga kababaihan na ang bet maging June bride, bakit kaya?

Ayon sa paniniwala ng iba ang June ay nagmula isang pangalan ng isang Roman goddess of marriage na kapag kinasal ka daw sa buwan ng June ay pagpapalain ang pagsasama ng mag-asawa ng happiness at forever.

Anu- ano ba ang mga tradisyon at kultura ng kasal?

Ang singsing ay simbolo ng eternity dahil wala itong simula at katapusan . Ito ay laging sinusuot ng mag- asawa tanda na sila ay pinagkaisa na. Kaya mahalaga ito sa mag-asawa.

Pag sasabi ng ‘I do’. Ito ay pagbibigkas ng kanilang mga sinumpaan sa isat isa na sa hirap at ginawa ang kanilang pagsasaluhan. Kamatayan lamang ang maaring makapag hiwalay sa kanilang dalawa.

Ito ang verbal agreement na masasabi kong tanggap ng batas ng lipunan at higit sa lahat ang batas ng Diyos na isang katibayan na pwedeng gamitin sa kanilang pinagsumpaan. Pagkatapos bigkasin ang ‘I do’ ay ang pagpirma ng kontrata ng pag-iisang dibdib o marriage contract.

Katatapos lang din ng isang buwan at mahigit simula May 15 hanggat June 30. Isang esklusibong bridal exhibit ang binigay na pagkakataon ng Okada Manila para sa aking Bridal Collections at kay Bench M Bello ng B ‘Wear Manila para sa kanyang groom suits. Ang mga nagmodelo ng aming mga kasuotan ay sina Jan Abejero – Ms. Universe Isabela 2022, Luisa Gallardo – Ms. Universe Palawan 2023, Ms. Cielo Ortega-Reboredo – Vice President for Marketing ng Okada Manila, samantalang ang mga modelong kalalakihan ay sila Mr. Jonathan Reboredo, Kyle Manalac, Ezra Domingo, Tranx Risch. Si Erlyn Conwi Olarte naman ang magaling na event stylist. Ang mga photographers naman ay ang mga magagaling na sila Allen Cabs, Anton CM at JV Mombay. Ang director ng aming photoshoot ay si Direk Larry Asistin.

Maraming salamat muli sa Okada Manila ang sponsor venue ng aming photoshoot.