Maine reyna pa rin ng Twitter

Panalo pa rin si Maine Mendoza sa Twitter. Siya pa rin talaga ang reyna, ha!

Imagine, sa mga unang oras ngayong July 1, bagamat nagbabangayan sa pagka-number one ang #LegitDabarkads, #GnaGsaShowtime, hayun nga si Maine at may sariling hashtag na #MaineMendoza.

Bukod pa riyan ang pagkakabanggit nga sa kanya sa #LegitDabarkads at #EatBulaga. At ang nakakaloka, buhay na buhay pa rin ang mga fan nila ni Alden Richards, ang #AlDubPaRin, na bagamat negative ang mensahe, dahil bet nilang i-boycott ang tatlong noontime show, still pasok pa rin si Maine sa trending.

Anyway, bukod kay Maine, lumabas din ang mga pangalan nina Barbie Forteza, Pokwang, Ion Perez, Karylle.

Well… (Dondon Sermino)

