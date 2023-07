Maliban kung nakakulong ka sa isang yungib o ermitanyo sa isang kabundukang malayo sa kabihasnan, o nakatira sa isang marangyang pamayanan, maaaring hindi mo nga nababalitaan ang kinahuhumalingang lato-lato.

Masakit sa tenga ang lato-lato na isang salitang onomatopeya ng tunog na nililikha ng laruan. Masakit sa tenga lalo’t sabay-sabay ang paggamit ng mga batang kapitbahay, at gayong sabay-sabay, hindi naman masasabing magagaling sila dahil may mga sandaling wala sa tiyempo ang tunog, walang masasabing harmony. Ingay lang talaga.

Nasasabi ko ito dahil sa pamayanang tinitirhan ko ngayon dito sa lalawigan; ilang kapitbahay ko ang may batang naglalaro ng lato-lato. Hanggang gabi. Hindi ko na nga lang sinasaway dahil laro lang naman ito. Anumang pagsisimula sa paglalaro ay tiyak na matatapos din naman agad dahil nakakapagod naman itong laruin.

Tumitigil din agad ang mga bata dahil masakit sa kamay at braso ang paglalaro ng lato-lato. Ibang usapan kung buong mahapon at magdamag nila ito gagawin. At kung walang kapaguran. Pero hindi. Kung tutuusin, baka nga mas may pakinabang pa ito sa ibang pinagkakaabalahan ng mga paslit ngayon na nakakawing lamang sa pagkalikot ng gadget.

Sa lato-lato, may pisikal na pagkilos. Sa gadget, mata at ilang daliri lang ang masasabing kumikilos. Malaking bagay ang pisikal na gawain ng tao. Hindi lamang dapat nakapuwesto sa isang lugar na komportable. Kaya nga kahit papaano, bagamat abala sa akin ang ingay, hinahayaan ko na. Ano ba naman ang lima hanggang sampung minutong paglalaro, pagkatapos naman, titigil na uli dahil sa pagkangawit. Aalis o mag-iiba na ang pagkakaabalahan.

Iniisip ko rin na siguro ganito naman ako dati. Maingay. Maharot. Sakit sa ulo ng mga may edad kapag naglalaro kami. At hindi lamang sa loob kami ng looban naglalaro ng mga kababata ko noon, sa kalsada, sa bukid, sa palaisdaan. At may harutan. Minsan, masasaktan. Hindi ko sinasabing tama ang ganitong karanasan, pero may mga pagkakataong iniisip ko na nag-ambag ito sa aking pagkatao.

Natuto akong lumangoy sa ilog, tumakbo sa bukid, umakyat ng puno. Natuto akong mamitas ng bunga. Kumain ng hilaw na prutas. Nag-ihaw ng isdang nahuhuli namin na parang laro-laro lang ang lahat. At natural, napapagalitan ako dahil dito.

Wala kaming gadget noon. Lalong walang internet. Iilan lang ang tsanel sa telebisyon at mahinang sumagap ng estasyon ang radyo naming laging mahina ang baterya kaya kailangang ibilad sa sikat ng aaw. Nagkakasya kami sa pagbabasa ng komiks at aklat, iyon na nga, paglalaro na ang mga laruan ay hindi pangmayaman: gulong, lata, patpat. Kung ano man ako ngayon ay may ambag sa kung anong nilaro ko noon. Kaya naiintindihan ko ang perhuwisyong dulot ng ingay ng lato-lato.

Minsan din akong naging bata. Minsan din akong naging abala sa daan kapag naglalaro kami ng tumbang-preso. Nagsisigawan, naghaharutan. At minsan nga, nagkakasakitan.

Kung naiingayan kayo o naiirita, isipin ninyo na lang na maaaring noong bata pa kayo, ganyan din naman ang ingay at abalang nililikha ng ating kamusmusan.

