LA Tenorio biglang sumulpot sa laban ng Ginebra vs Dyip

Mga laro Linggo:

(FilOil EcoOil Centre-San Juan)

5:00pm – SMB vs Blackwater

7:30 pm – Meralco vs Magnolia

02-ginebra

INSPIRADONG kinolekta ng Ginebra ang 114-106 win laban sa Terrafirma sa PBA On Tour sa Ynares Arena Biyernes ng gabi.

Ang dahilan: dumating si LA Tenorio sa Pasig venue.

“Nagulat kami andiyan si LA. Eh, he just came back from Singapore for another (chemo) session,” ani assistant coach Richard del Rosario matapos ang third straight win ng Gin Kings tungo sa 4-3.

Ginanahan sina Aljon Mariano, Sydney Onwubere, Von Pessumal, tinapos ng crowd darlings ang laro sa 12-0 run para pasadsadrin sa 3-5 ang Dyip.

May colon cancer si Tenorio, nagpapagamot mula pa noong March. Unannounced ang dating niya sa laro.

“‘Nung nakita ko siya, lalo ako na-inspire. Siyempre siya talaga ‘yung pinaka-leader namin,” ani Mariano, tumapos ng 25 points, 11 rebounds.

“‘Yung presensiya niya lang, kahit wala siyang sabihin sa team, alam na namin kung ano ‘yung meaning nu’n.”

Nag-ambag ng 20 si Onwubere, 20 kay Pessumal at 16 pa si Jonathan Gray.

(Vladi Eduarte)