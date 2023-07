Kyle Kuzma magiging paldo, sahod sa Wizards dumoble

STAY put si Kyle Kuzma sa Washington, kasama ang four-year, $102 million agreement ni Kuzma sa Wizards sa $1.5 billion deals na naikasa sa first 3 hours lang ng free agency pagpatak ng July 1 (araw sa Manila).

Halos nadoble ang annual salary ni Kuzma, inaasahang magkakaroon ng mas malaking opensa sa Washington dahil sa paglipat ni Bradley Beal sa Phoenix.

Kumalas si Kuzma sa kontratang magbibigay sana sa kanya ng $13 million sa Washington para sa papasok na season.

Best season ni Kuzma nitong 2022-2023, nag-average ang forward ng career-highs 21.2 points at 3.7 assists at 7.2 rebounds per game, tanong na lang kung sino ang idadagdag pa ng Wizards.

(Vladi Eduarte)