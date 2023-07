Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 2, 2023 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 9 Lagertha, 2 Oradas Gray, 4 Jewel Of The Nile, 8 Humble Strike

R02 – 8 Kruggerand, 12 Club Havana, 3 Keynote Speaker, 5 Elegant Lady

R03 – 2 Jambo, 7 Yakapin Mo Ako, 1 Diez Catorce, 4 Snow White

R04 – 13 Dambana, 10 Landslide, 12 Sir William, 7 Flattering You

R05 – 7 Just And Fierce, 1 Sky Plus, 5 Prince Arman, 4 Eunice And Aiah

R06 – 3 Super Cong, 1 iikot Lang/Etnad, 7 Make A Difference, 11 Chloespirit

R07 – 1 Mythic Layla, 5 Avalone Bandit, 8 Namaskar, 6 Happy Maggie

R08 – 14 Hakeem, 13 Basket Of Gold, 2 Eutychus, 4 Nicole’s Favorite

Solo Pick: Kruggerand, Dambana, Hakeem

Longshot: Lagertha