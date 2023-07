Hinabol ng lasing

Nakakita raw ako sa panaginip ko ng dalawang lalaking nag-iinuman sa kalsada, nung sinita ko raw sila kung bakit sila sa kalsada nag-iinom at nagkakalat pa ng mga bote at plastic na galing sa pulutan nila, sinagot-sagot daw ako nung isang lalaki at sinabing wala raw akong pake sa kanila.

Ang tapang ko raw sa panaginip at talagang sinagot ko rin siya nang diretsahan na lumayas daw sa kalye at sa iba na lang mag-inuman. Nagkaroon ng away tapos hinabol niya ko, todo takbo ako sa bahay namin at hindi niya ako inabutan pero pagdating ko naman sa bahay, nakita ko raw na madilim ang langit at kasunod nga nun grabe ‘yung pagbuhos ng ulan. Ano po kayang kahulugan ng panaginip na ito? Salamat.

Nikka

Ang lasing sa panaginip ay nagrerepresenta sa isang hindi komportableng sitwasyon. Sinasabi ng panaginip na ito na kailangan mong magsagawa ng pagsisiyasat sa sarili mong kaisipan, ideya, mga opinyon, at nasasabi mo.

Halimbawa, sa ngayon ba ay madalas ka nang nakakapagsabi ng masasakit na salita sa iyong kapwa? Ganito ka ba noon o may mga nagtulak lamang sa iyo para maging ganito?

Indikasyon din ang panaginip na ito ng self-awareness at emotional suppression. Maaaring muling pumapasok sa isipan mo ang mga imahe o eksena na iyong nakita o napanood.

Ang mga galit na lasing na iyong nakita o ‘yung parte na nag-away na kayo ng lasing na lalaki ay sumisimbolo sa bad feelings na nararanasan mo. Indikasyon ito na kailangan mo nang basagin ang toxic cycle na nangyayari sa iyo, simulan mo ito sa pag-alis o pag-iwas sa mga toxic na tao na sumisira ng iyong araw.

Binibigay ding mensahe ng panaginip na ito na kailangan mong obserbahan at maging aware ka sa mga aksyong ginagawa mo pati na rin ang mga salitang iyong sinasabi dahil posible itong maging dahilan ng conflict.

Sa kabilang banda naman, ang parte ng panaginip mo kung saan nakakita ka ng madilim na kalangitan at sinundan ng mabigat na pagbuhos ng ulan ay senyales na conscious ka na sa iyong growth at soon ay magkakaroon na ng magandang pagbabago sa iyong buh

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com.