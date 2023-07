Higit 75K Filipino naawat sa paninigarilyo

Mahigit 75,000 Pinoy ang huminto na sa paninigarilyo sa loob ng nakalipas na tatlong taon.

Ito’y matapos ilunsad ng PMFTC, Inc. ang IQOS na nangungunang heated tobacco product sa loob ng nasabing panahon.

Noong Hunyo, 2020 nang ipakilala sa publiko ng PMFTC, local affiliate ng Philip Morris International Inc. ang IQOS sa Metro Manila at ngayon ay laganap na ito sa bansa.

Batay sa ulat, nasa 75,000 Filipino adult smoker ang gumagamit ng IQOS at 18.5 million smoker mula sa 70 bansa ang bumitiw sa sigarilyo at gumamit na lamang ng mas mainam na alternatibong produkto gaya ng IQOS.

Ang IQOS devices ay ginagamitan ng Heat Control Technology na kung saan hindi sinusunog ang “tobacco-filled stick” na nakabalot sa papel na tinatawag na heets para ma-release ang water-based aerosol kaya’t wala itong usok at wala ring abo kumpara sa sigarilyo.

At dahil sa tinanggap ng publiko ang IQOS, muling naglunsad ang PMFTC ng mas abot-kayang halaga na device na tinatawag na bonds by IQOS noong Nobyembre ng nakaraang taon.

“We remain steadfast on our vision to deliver a smoke-free Pilipinas. We are optimistic that more adult smokers will quit cigarettes as we continue to innovate and expand our presence in the country,” ayon kay Dave Gomez, communications director ng PMFTC.

Noong Hulyo 17, naglunsad ang PMFTC ng mga aktibidad na eksklusibo sa mga miyembro ng IQOS Club, ang IQOS Together X sa OTO sa Poblacion, Makati.

Kasunod nito ang isang masarap na handaan mula sa award-winning team ng TOYO Eatery noong Hunyo 23 para sa IQOS Club members.

Idinaos ang pagtatapos ng IQOS Together.X sa The Yuchengco Museum noong Hunyo 29 kung saan makikita ang 2021-2022 winners ng Philippine Art Awards.