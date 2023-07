Ellen insecure sa ganda ni Kristine

Sa pa-‘ask me’ ni Ellen Adarna ay natanong siya kung sino ang girl crush niya, local at international.

“Sa local si Kristine Hermosa. I saw her for the first time, 12 years ago! I don’t think she noticed me. But she walked in. That was the first time I saw her.

“When I saw her in person, I was like, ‘What the hell?’ Na-insecure ako!” chika ni Ellen.

Mataas nga raw ang standard niya ng ganda, dahil oo naman, maganda nga kasi si Ellen. Pero, nang makita raw niya si Kristine na walang makeup, nasabi niya na may mas maganda talaga ito sa kanya.

“Zero makeup @khsotto, hahahaha!” sabi pa ni Ellen tungkol sa dyowa ni Oyo Sotto.

Sa international naman ay si Angelina Jolie. Bongga, ‘di ba?

