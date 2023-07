Dahil sa mga CCTV footage:Mga kumampi kay Awra nabutata?

Nagkakaroon nga ba ngayon ng pagbabago ng paniniwala at damdamin ang mga naging very vocal at open sa pagtatanggol at pagdepensa kay Awra Briguela at naki-hashtag din na ‘Justice for Awra’ dahil sa bagong mga CCTV footage na lumabas?

May kaugnayan ‘yon sa gulong kinasangkutan ni Awra sa Poblacion, Makati City noong early Thursday morning na dahilan nga ng pagkakapiit niya ngayon.

Anyway, ito nga raw kasi ang senaryo ngayon at tila naging tahimik din ang ilan sa mga unang nag-post at nagsasabing hustisya para sa comedian-host.

Kung ang una raw kasing video na naglabasan ay talaga namang maaawa kahit sino sa sinapit ni Awra — halos masadlak ito ng pulis habang pinoposasan.

Ang sigaw ng karamihan, lalo na ang mga lumalaban sa karapatan ng LGBTQIA+, hindi deserve ni Awra ang ginawa rito. Pero dahil sa bagong mga CCTV footage na kunsaan ay si Xian Gaza ang una naming nakitaan na naglabas at may voice over pa ng tila staff ng Balthole Bar sa Poblacion, biglang tahimik daw ang ibang nag-umingay sa issue tungkol kay Awra.

Kitang-kita sa video na tila masaya pa silang lahat, ang grupo ni Awra, na diumano’y nasa mahigit 20, at ang grupo ng mga lalaki. Kung ang pagbabasehan lang ay ang mga CCTV footage na inilabas ni Xian, walang mababakas na tila nabastos o hinipuan ng lalaki ang kaibigang babae ni Awra. Sa halip, ang makikita rito ay ang paghahamon daw ni Awra na maghubad ng pang-ibaba niya ang lalaking naka-gray.

Naghubad lang ng top ang lalaki, pero kung pagbabasehan ang kuwento sa voice over, hindi raw pumayag si Awra na hindi talaga pang-ibaba o ang pants nito ang ihubad. Mapapansin din na tila umiiwas din ang lalaking naka-gray na mauwi sa gulo dahil tila mainit na si Awra at hinahatak na rin nito ang lalaki.

Mapapanood din na ilang bouncers na ang pumipigil kay Awra, pero hindi ito nagpaawat at hanggang sa umabot na nga sa kalye ang gulo. Sa lahat, kung pagbabasehan lang din ang mga CCTV footage, tila si Awra talaga ang pinaka-agresibo at mainit sa lahat.

Napanood din namin ang video kunsaan nasa presinto na sila, pero tila ‘palaban’ pa rin sa salita si Awra kahit na nakaposas na ito. Kung sabihin nga ng iba, dahil daw sa mga bagong CCTV footage na ito, biglang nabutata raw yata ang ilang kampi kay Awra?

Pero sa isang banda, kahit na may mga nagsasabing biglang ‘humina’ ang nakikisimpatiya kay Awra, marami pa rin kaming nababasa at nakakausap din na sa kabila raw ng ginawa ni Awra, mali pa rin daw na saktan ito ng mga pulis habang hinuhuli. Kaya sey nila, justice for Awra pa rin.

Bukod pa sa oo nga’t may mga CCTV footage na nagpapakita ng mga pangyayari, hindi pa rin daw ito ang kabuuan at naninindigan pa rin ang diumano’y nabastos na kaibigang babae ni Awra na pinagtanggol lang nito kaya nauwi raw sa gulo ang lahat.

Sa ngayon, naka-detain pa rin si Awra sa Makati precinct, pero marami ang naghahangad na sana nga raw, makalaya na ito at mapiyansahan. At siyempre, maging aral rito ang nangyari.

Samantala, hinihintay ng lahat ang pagsasalita ni Awra at ang magiging depensa niya kaugnay ng mga CCTV footage na lumabas.

Maraming marinig din ang kuwento mismo ni Awra!

‘Yun na!

