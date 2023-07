3YO Maiden Race patok sa dehadista

MAGPAPASIKAT ngayong araw ng Linggo ang mga dehadong sina Lagertha at Jewel Of The Nile pagsalang nila sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Posibleng makakuha ng suporta sina Lagertha at Jewel Of The Nile sa mga dehadista dahil sa kanilang husay sa karerahan.

Subalit tiyak na mapapalaban sina Lagertha at Jewel Of The Nile laban sa pito pang tigasing kabayong kasali sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa owner ng mananalong kabayo, ang ibang kalahok ay sina Oras na, Oradas Gray, Maayo Kaayo, Golden Jaraywa, Impressive Victory, Freydis Cutie at Humble Strike.

Si Oradas Gray ang pwedeng magdomina ng takilya sapagkat markado siya ng mga liyamadista.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema si Jewel Of The Nile, habang si Rico Suson ang sasakay kay Lagertha.

Ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM), walong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI).

(Elech Dawa)