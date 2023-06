Tulong-tulong para sa mga evacuees ng Mayon

Bumisita kami nitong nakaraang linggo sa Probinsya ng Albay para magpaabot ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon.

Kasama natin sa Mayon 360° Relief Operations ang Crisis Intervention Unit and Disaster Response Management ng Bureau of the Department of Social Welfare and Development Field Office sa Region 5. Pati na ang Naval Forces ng Southern Luzon at ang 9th Civil Military Operations Battalion-Task Force Sagip.

Nagkaroon ako ng pagkakataon na makalibot sa mga evacuation center sa Daraga, Tabaco City, Guinobatan, at Camalig, at makumusta ang mga kababayan nating Bicolano. Karamihan ay hirap na mahiwalay sa kanilang mga bahay dahil nahiwalay din sila sa kanilang mga hanapbuhay.

Marami-rami akong nakakausap na magsasaka, ang kanilang mga pamilya ay nag-evacuate din. High value yung mga itinatanim nila tulad ng ampalaya, okra, kalabasa, pero mukhang puro middle men ang bumibili sa kanila, middle men ang nagdidikta ng presyo sa halip na ang magsasaka mismo ang magdeliver sa palengke o supermart, o bumili na lang sila diretso.

Yung mga kapwa ko magulang, nangangamba sa pag-aaral ng mga bata kapag lumala pa ang sitwasyon ng Mayon. Kaya nakakatuwa sa San Antonio evacuation center sa Tabaco City, nakita namin na itinutuloy ang reading at literacy program para sa mga bata. Isang mahalagang hakbang ito para hindi maputol ang pagkatuto ng mga bata kahit pa may banta na mahinto ang kanilang pagpasok sa eskwelahan.

Kahit na alam nating laging handa ang Albay sa mga ganitong sakuna — hindi lamang kasi ang pagsabog ng bulkan ang kanilang hinaharap, madalas din silang daanan ng mga malalakas na bagyo — kailangan pa ring magpaabot ng tulong sa kahit na anong paraan para maibsan ang kanilang mga dinadala.

Sa kasalukuyan, may 6,000 na pamilya na mula sa siyudad ng Tabaco at Ligao, at sa mga munisipalidad ng Guinobatan, Sto. Domingo, Malilipot at Camalig ang naging benepisyaryo ng relief packs na naglalaman ng bigas, canned good, kape at oatmeal. Namahagi at patuloy tayong mamamahagi ng mga food packs sa lahat ng mga barangay na apektado ng pag-aalburoto ng bulkan.

May mga mabibigyan din tayo ng cash assistance sa tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) mula sa DSWD na umaabot ng nasa P1.5 million.

Alam ko na sa kabila ng mga ngiti at init ng pagtanggap ng mga taga Albay, ay napakarami nilang hinaharap araw-araw bilang evacuees, kaya hindi dapat hayaang pagdaanan nila ito nang mag-isa. Tayo rin mismong mga Pilipino ang magtutulungan para malagpasan ano man ang pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan.