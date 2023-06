Richard pinagbunyi sa Iloilo

Ang bongga ng pagsalubong ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kina Richard Gutierrez at sa bumubuo ng ‘The Iron Heart’ matapos mapili ang siyudad na location ng bagong season ng serye.

Sa post nga ni Mayor Jerry, kinatuwa niya ang anunsyong ito na layong maipagmalaki sa nakararaming manonood ng Kapamilya action-serye ang ganda ng Iloilo.

“We’re thrilled to announce that Iloilo City has been chosen as the next destination for the highly anticipated series, Iron Heart! Get ready to be captivated by the storyline and performances of the cast and crew as they bring this action-packed drama to life in our vibrant City of Love. Let’s embrace this exciting new chapter in our city’s entertainment journey!” sabi pa ni Mayor Jerry.

Nagpasalamat din ang direktor nitong si Direk Lester Pimentel Ong sa napakainit na welcome ng mga Ilonggo.

“We are happy to be back in Iloilo! We look forward to showcasing the beauty of the City of Love to our nationwide and international audiences. Thank you, Mayor Jerry Treñas for welcoming us again,” saad niya.

May mga video rin sa social media na makikitang pinagkakaguluhan si Richard at ang cast ng ‘The Iron Heart’ sa mga lugar na pinagte-taping-an nila sa Iloilo.

At maski nga ang mga taga-Iloilo, hindi na magkamaliw na makita ang ganda ng siyudad at ng buong probinsya sa hit action serye.

“Wow thank you for choosing the City of Love…nakaka-proud,” sabi ng isang netizen.

Matatandaang nagsilbing tahanan ng ‘The Iron Heart’ ang Cebu at kinunan din sa Italy ang ilang eksena ng bagong season nito.

Oh ‘di ba, talagang kaabang-abang pa rin ang mga bagong pasabog ng serye! Kaya pakatutukan ito gabi-gabi, 8:45 PM, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at TV5. (Dondon Sermino)

