POGO nakasalalay buhay kay Marcos

Nasa desisyon umano ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kung gusto niyang ipatigil o kontrolin ang ­operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

“I also support the move to come up with a final decision on POGO but that’s the president’s call. Nasa PAGCOR ang susi d’yan e…That’s a decision that has to be made by the president,” pahayag ni Zubiri sa isang forum sa Senado noong Huwebes.

“Does [the president] want to continue or does he want to close? If he wants to close, the usapin is how soon or how long is the phase out. ‘Pag sinabi niyang regulation, pag-usapan na lang natin na ma-regulate,” dagdag niya.

Kung magdesisyon umano ang Pangulo na i-regulate ang Pogo, sinabi ni Zubiri na dapat gumawa na batas ang Kongreso para matiyak na magiging maayos na koleksyon ng buwis mula sa industriya.

“So, these are legislations that will depend on the policy of the president and PAGCOR. I-ban ba natin or ituloy natin?” tanong niya.

Sabi pa ni Zubiri, pabor ang karamihan ng mga senador na buwagin na ang operasyon ng Pogo subalit pinag­dedebatehan pa kung dapat bang ipasara ito sa lalong madaling panahon o hindi. (Dindo Matining)

