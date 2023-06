Pagpapalakas ng Wikang Filipino sa Midya, isusulong ng NPC at PUP

Bilang paghahanda sa Buwan ng Wika sa Agosto, nagkasundo ang National Press Club of the Philippines (NPC) at Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Kagawaran ng Filipinolohiya (PUP-KF) at PUP-Sentro ng Pagsasalin na mapalakas ang paggamit ng Wikang Filipino sa larangan ng pamamahayag nitong Biyernes, Hunyo 30.

Magkakaroon ng kolaborasyon ang NPC at PUP para magpalitan ng kaalaman para mapaunlad ang pamamahayag gamit ang wikang Filipino sa gagawing serye ng mga pagsasanay sa wika at kumperensiya para sa mga miyembro ng NPC at mag-aaral ng PUP.

Nakatakdang magkaroon ng memorandum of agreement ang NPC at PUP upang mapagtibay ang pagsisimula ng mga aktibidad at proyekto para sa mga taga-midya at komunidad ng PUP.