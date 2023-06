Marian masaya sa pagbabalik telebisyon ng TVJ

Abang-abang ang mga fan kung saang noontime show ba maggi-guest si Marian Rivera ngayong July 1.

Puwede kaya siyang mapanood sa show nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon sa TV5?

O puwede rin sa noontime show ng GMA-7 na iniwan ng TVJ?

“Wala pa namang guesting!” sagot ni Marian.

Pero, willing ba siyang mag-guest sa show nina Vice Ganda at Anne Curtis?

“If ever, of course naman!” sabi ni Marian.

Ano naman ang mensahe niya sa TVJ na nakasama nga niya noon sa ‘Eat Bulaga!’? Remember, naging regular co-host si Marian noon ng Dabarkads.

“For sure marami ang naka-miss sa kanila, at lahat naman tayo ay gusto silang makita ulit kung paano ang plataporma nila. Happy ako and congratulations sa kanila.

“Both kung sino man ang lumipat at pumunta dito. At least lahat tayo masaya at mapapanood natin sila!” sabi ni Marian.

Puwede kaya siyang mag-guest sa TVJ?

“Parang hindi!” sabi niya.

“GMA ako, eh. Exclusive ako ng GMA!

“Basta papayagan ako ng network, kung ano ang sasabihin nila sa akin!” sabi lang ni Marian.

Anyway, pinaghahandaan nga ni Marian ang pelikula nila ni Dingdong Dantes sa Star Cinema.

“Isa ‘yan sa kinakabahan ako, dahil lahat sa akin bago. Bago ang Star Cinema. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakatrabaho si Dong sa pelikula. Tapos ganito pa ang kuwento. So, very excited ako na kinakabahan talaga ako!” saad ni Marian.

Siyanga pala, si Marian ang napiling endorser ng BlancPro ni Rhea Tan, at naikuwento nga niya na ma-lotion talaga siya kahit noon pa.

“Ganun talaga ako sa bahay, maya’t maya naglu-lotion. Pagkatapos maligo, lotion. Bago matulog, lotion! Namana ko ‘yan sa mama ko.

“Si Dong, hindi ma-lotion na tao. Kaya ang ginagawa ko, kapag natutulog siya, nilalagyan ko siya ng lotion! Kasi ‘di ba ang mga boys, aminin natin, hindi sila mahilig sa ganun.

“So, pag tulog siya, nilo-lotion-an ko siya!”

Buong katawan ni Dong ang nilo-lotion-an mo?

“Ikaw talaga Dondon, ayan ka na naman! Ano lang, sa braso lang!

“Naku, I’m sure, gagamitin mong pang-headline `yan!

“Marian, ni-lotion-an ang katawan ni Dingdong, habang tulog. Hahahaha!” sabi na lang ni Marian.

