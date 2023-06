Kris nagpasalamat: Melai nag-effort bisitahin sina Josh, Bimby

Tinupad ni Melai Cantiveros ang pangako niya kay Kris Aquino na bibisitahin niya ang dalawang anak nito na sina Joshua at Bimby.

Nag-post nga si Melai sa kanyang Instagram ng mga larawan na kasama niya ang dalawang anak ni Kris.

Nagmukhang bata sa liit si Melai dahil parehong matangkad sina Joshua at Bimby na kahit ang ‘Magandang Buhay’ host ay nagulat.

Ayon dito, “A very gwapo, sweet, responsible and mature Bimb version na kausap ko kanina at very sweet lagi na very loving kuya Josh. Grabe na amaze ako kuya Bimb sa mga sagot n’ya habang kausap ko siya.

“Nakaka-amaze sila, dati kami pa ni Jason matangkad kay Bimb, ngayon si Bimb na napakatangkad. Ms. Kris, we miss you @krisaquino, pagaling ka diyan. Ms. Kris, tinupad ko promise ko Ms. Kris na i-visit si Bimb at Kuya Josh. Sane next time, makakasama ka na namin dito sa Pinas.

“Na-amaze and na-proud ako Ms. Kris sa ‘yo bilang momshie kasi mababait, marespeto and mabuti silang anak, sila Bimb and Kuya Josh.”

Nag-reply si Kris sa IG post na ito ni Melai at nagpasalamat. Sey niya, “Thank you Melai for the effort to visit them.”

Sa isang banda, ang balita namin ay babalik muli si Bimby sa Amerika. Hindi lang kami sigurado kung magtatagal ba itong muli o bibisitahin lang si Kris at babalik agad dahil balita rin naman na pumirma ito ng kontrata sa Cornerstone Management.

