Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 1, 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Nards Bentetres/Hee Nieve Rahh, 2 Rocking Bell, 1 My Boy Lollipop, 4 Take A Chance

R02 – 3 Treasure Hunting, 6 Kercharmer, 1 Bombay Nights, 2 Charm Campaign

R03 – 2 Victorious Passion, 3 Smart Bell, 7 Kalanggaman Island, 1 Primero Soldado

R04 – 3 Heroesdelninetysix/Piece Of Cake, 7 Sakalam, 8 Believe In Me, 2 Chocolate Thunder

R05 – 2 Sweet Spot, 5 Hang Loose, 4 Gold N Silver, 3 Raxa Bago

R06 – 10 Apo Ni Maria, 1 Waray Na Mayda Pa, 5 Andrew’s Bet, 7 Jannanigan

R07 – 5 Avalone Bandit, 8 Namaskar, 7 Golden Buzzer, 1 Mythic Layla

R08 – 14 Hakeem, 11 Sultanov, 5 Lucky Noh Noh, 6 Dugong Bughaw

Solo Pick: Treasure Hunting, Avalone Bandit

Longshot: Hakeem