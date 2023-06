Heaven, Marco wagas ang landian, harutan

Umuulan ng tamis ang socmed kina Heaven Peralejo at Marco Gallo sa panibagong PDA o public display of affection ng dalawa (yes, public po dahil nakabalandra po sa mata ng publiko kahit sa social media idinaan).

Wagas ang lambingan ng dalawa na mapapanood sa Instagram mismo ni Marco, kung saan umaapoy sa init ng harutan ng dalawa na parang mga bagong kasal.

In black and white na pinoste ni Marco ang video, na sa ilang segundo ay pinuno ng dalawang Viva stars ang post ng halikan, yakapan, landian nila.

Kinikilig naman at umaapaw sa kaligayahan si Heaven sa nararanasan nitong pag-ibig kay Marco.

Walang kaduda-dudang baliw na baliw sa pag-ibig ang aktor kay Heaven, maging sa kanyang message sa caption para sa aktres ay parang prenup dedication ang datingan, ha!

Ani Marco, “I’ll always think of you when people are gonna ask me of the year 2023. You’re like a tattoo on my brain.”

Consistent talaga si Marco sa pagpapalipad nito ng mga romantic message kay Heaven, at palagi sa kanyang mga post, mas kapansin-pansin ang pagkahumaling niya sa dalaga.

Ikinatuwa naman ng kanilang MarVen fanatics ang mga paandar ng dalawa. Pero ilan ang nagdududang baka ‘for content’ lang sa kanilang love team ang landian ng mga ito.

