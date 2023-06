Gilas sasabak sa Lithuania

NAKATAKDANG sumabak ang Gilas Pilipinas sa apat na tineup games sa Lithuania matapos ang paglalaro sa Estonia.

Sinabi ni head coach Chot Reyes na ang Gilas ay nakatakdang maglaro ng apat o higit pang laro sa Lithuania bilang paghahanda pa rin sa 2023 FIBA World Cup.

“May apat pa kami sa Lithuania. At least four more,” sabi ni Reyes. “Apat na laro sa loob ng 10 araw. Muli, iyon ay magiging magandang pagsubok para sa atin.”

Hindi ibinunyag ni Reyes ang mga koponan na kakaharapin nito, ngunit sinabi niya sa isang naunang panayam na naghahanap sila upang maglaro sa Lithuania Under-21 team pati na rin sa mga nangungunang club.

Ang Gilas ay nagtala ng 0-2 kartada sa Estonia tuneup matches, na tinapos ang serye sa pamamagitan ng 89-85 pagkatalo sa Finland nitong Miyerkoles.

“Right now, we are just continuing, little by little, get up our conditioning level. No. 2, all we are doing now defensively is all the fundamentals, technique, mechanics, making sure everyone is on the same page, understanding our terminologies and what we want to do,” sabi ni Reyes..

(Lito Oredo)