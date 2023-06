GAB Chairman Richard Clarin iniimbestigahan panununtok ng MPBL coach sa kanyang player

UMANI ng malawakang batikos ang ginawa ng Marikina Shoemasters head coach na si Elvis Tolentino sa kanilang laro sa Maharlika Pilipinas Basketball League nitong Martes.

Nakunan ng video ang pagsuntok nito sa ibabang bahagi ng dibdib ng isa sa kanyang mga manlalaro, na nagdulot ng galit sa mga netizen.

Naganap ang insidente sa isang timeout na may 14.7 segundo na lang ang natitira sa laro kung saan naghahabol ang Marikina kontra Pasig City MCW Sports.

Mapapanood sa video si Tolentino, na halatang galit, ay nilapitan ang kanyang point guard na si Felipe Chavez, at sinimulan niyang sigawan bago sinuntok sa dibdib.

Hinatak din ni coach Elvis ang player sa likod ng uniform nito.

Kaugnay nito, nagsagawa agad ng malalim na imbestigasyon sa insidente si Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin.

“We have initiated an investigation on the incident and we will revert to you once the same has been concluded. Rest assured of GAB’s fair and swift action on the matter,” paliwanag ng masipag na GAB Chairman na sinabing agad din siyang makikipag-usap kay MPBL Commissioner Kenneth Duremdes.

“Also coordinating with Comm. Duremdes for their action on the incident as the league’s sanction is separate from what the GAB can do to discipline its erring licensees,” sabi ni Atty. Clarin.

“We will never tolerate any unprofessional conduct from our licensees especially physical violence as part of our advocacy is to professionalize sports and protect the safety of our athletes, among others,” ayon pa sa GAB chief.

“Unfortunate po ano. Pero sana maging aral, na dapat medyo malamig ang ulo lalo na napapanood ng masa at mga kabataan. Dapat maging mabuti tayong halimbawa sa kanila bilang mga propesyunal na atleta at kasama sa larangan ng sports.”

(Lito Oredo)