FL Liza pinadrino mga LGBT kay BBM

Nais ng LGBTQIA+ na magkaroon sila ng representasyon sa burukrasya at maging bahagi at magsilbi sa gobyerno.

Ito ang iminungkahi ng grupo matapos makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang noong Huwebes

Hiniling ng grupo sa Palasyo ang pagbuo ng advisory body o commission on LGBTQIA+ Affairs sa ilalim ng Office of the President.

Hiniling din ng grupo ang tulong ni First Lady Liza Araneta Marcos upang maiendorso ang kanilang panukala sa Presidente.

Positibo naman ang naging tugon ng Unang Ginang dahil malaki aniya ang naitulong ng mga ito noong panahon ng kampanya para sa Pa­ngulo at ibinabalik lamang ito sa mga tumulong sa kanya noong panahon ng eleksyon.

“Knowing my husband, I’m sure he will grant the wish because he knows that you all campaigned for him and he wouldn’t be there without you guys,” anang First Lady.

“So thank you very much. I think it’s our way of giving back to those who helped him in the election,” dagdag ng First Lady.

Samantala, nangako si PBBM na makakaasa ng pantay na pagtrato ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa bansa, matapos pulungin ang grupo sa Malacañang.

“I just wanted to say hello and to let you know that we in the Philippines ay ang habol lang naman talaga is that everybody is treated not for any other thing, not for race, not for creed, not for orientation but just as Filipinos,” anang Pangulo. (Aileen ­Taliping)

