Chrome Bell, Cluster pasiklaban sa pista

NAKATAKDANG magpaligsahan sa karerahan sina Chrome Bell at Cluster sa 2023 Philracom “Hopeful Stakes Race” na ilalarga sa Hulyo 15 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Kilalang tigasing kabayo sina Chrome Bell at Cluster pero posibleng mabigyan sila ng magandang laban ng iba nilang katunggali sa naturang 2,000-meter race.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Chrome Bell, habang si AM Bufete ang gagabay kay Cluster.

Inaasahang magpapakitang-gilas din ang kalahok na si Prime Billing na sasakyan din ni dating PSA-JoY awardee Patty Ramos Dilema.

Maluban kina Chrome Bell, Cluster at Prime Billing, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Badboy MJ, Glamour Girle, Grand Monarch at Winner Parade.

May garantisadong premyo na P1.5M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

(Elech Dawa)