Bulkang Mayon 284 beses bumulwak ng bato, 2 pagyanig naitala

Nakapagtala ng 284 rockfall event at dalawang volcanic earthquake sa paligid ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sinabi ng Phivolcs na bukod sa mga ibinulwak nitong mga bato, patuloy din ang pagpapalabas nito ng sulfur dioxide o asupre na abot hanggang 595 metriko tonelada.

Umabot din sa 2.5 kilometro ang ibinuga nitong usok dahilan para muling maalarma ang mga residente rito sa posibleng pagpu­tok ng bulkan anumang oras.

Ipinaliwanag naman ng Phivolcs na sa kabila ng pag-aalburoto ng Mayon sa nakalipas na mga araw, hindi pa rin ito sapat na basehan para itaas ito sa Alert Level 4.

Mananatili anila ito sa Alert Level 3 na unang idineklara noong Hunyo 8. (Tina Mendoza)

See Related Stories:

Bulkang Mayon umuga ng 102 beses

Bulkang Mayon 24 beses yumanig sa magdamag