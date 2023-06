BSP chief Medalla nagpaalam kay PBBM

Nagpaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Felipe Medalla kaugnay sa pagtatapos ng kanyang termino sa bukas, Hulyo 2, 2023.

Si Medalla ay nakipagkita sa Pangulo nitong Biyernes para sa kanyang farewell call sa Malacañang kung saan sinamahan siya ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo-Puyat.

Si Medalla ay naging miyembro ng Central Bank Monetary Board simula Hulyo 2011.

Bago naging BSP Governor, si Medalla ay nagsilbing Socioeconomic Planning Secretary at Director General ng National Economic and Development Authority (NEDA) mula 1998-2001.

Nagturo din si Medalla sa University of the Philippines School of Economics kung saan naging Dean ito sa loob ng apat na taon.

Si Medalla ay papalitan ni Ely Remolona na isang ekonomista at beteranong central banker, at may anim na taong termino. (Aileen Taliping)

