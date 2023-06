Belle nagbakasyon, iniwan si Donny

Nang mag-out-of-town si Donny Pangilinan two weeks ago ay winish ng DonBelle fans na sana ay magsama sila ng ka-love team niya na si Belle Mariano sa isang island vacation.

Mukhang hindi pa ngayon matutupad ang wish ng DonBelle fans dahil hindi kasama ni Belle si Donny sa kanyang vacation kamakailan.

Masayang-masaya si Belle sa kanyang ‘me time’ kasama ang kanyang mga kaibigan at ibinida pa niya ang ganda ng isla sa kanyang Instagram reel na may caption na, “Days like this.”

Deserve nga ni Belle na magkaroon ng oras para sa kanyang sarili dahil this month ay magiging busy na siya sa kanyang sold out concert na ‘Beloved’ na magaganap on sa July 22.

Ayon naman sa creative head ng Star Creatives na si Henry King Quitain ay posibleng sa July ang simula ng taping ng first teleserye ng DonBelle, ang ‘Can’t Buy Me Love’.

Samantala, lumabas naman kahapon (Friday) ang collaboration ni Belle at ng bandang December Avenue.

Kahit ilang oras pa lang na ni-release ang kantang ‘Wala Nang Iba’ ay pasok na agad ito sa Top 3 ng iTunes Philippines chart.

