Bawas-presyo sa langis nakaamba

Magandang balita para sa mga motorsita.

Malaki ang tsansa ng bawas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Ayon kay Atty. Rino Abad, director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa apat na araw na kalakalan, tinata­yang aabot sa humigit kumulang sa P1 kada litro ang bawas presyo.

“Next week, ito at least may kasiguraduhan na tayo na may rollback, medyo mataas-taas na, more or less aabot ng P1 base sa 4 trading days, so apek­tado pa rin po ito nitong Friday para po magbago ito. Saka po ‘yung diesel at kerosene more or less piso din, baka po magbago pa,” pahayag ni Abad.

Paliwanag pa ni Abad na bunsod ng bawas-presyo sa interest hike ng United Kingdom ay inaasahang susunod din ang Amerika bilang sagot o pangontra sa bawas produksyon ng Saudi Arabia.

Samantala, posible rin bawasan ang presyo LPG at auto LPG sa papasok na Hulyo. (Betchai Julian)

