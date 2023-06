Awra tinambakan ng kaso sa Makati rambol

Inulan ng mga kaso ang Kapamil­ya star na si Awra Briguela matapos itong makipagrambolan sa isang bar sa Makati City noong Huwebes nang madaling-araw.

Nakakulong sa detention cell ng Makati City Police si Briguela, na McNeal Briguela sa tunay na buhay, 19-anyos, at sinampahan na ng mga kasong physical injuries, alarm and scandal, disobedience to authority at direct assault sa Makati City Prosecutor’s Office.

Sa report ng Southern Police District (SPD), ang grupo ni Briguela ang nagsimula ng gulo sa kampo ng complainant na si Mark Christian Ravana sa The Bolt Bar sa Barangay Poblacion, Makati City bandang alas-singko nang madaling-araw.

Sa kumakalat na video sa online, makikita si Briguela na lumapit kay Ravana at hiniling dito na hubarin ang suot nitong pang-itaas. Tinanggihan ito ni Ravana at saka tumalikod pero sinundan siya ni Briguela at ito ang pumunit ng kanyang t-shirt.

Dahil dito nagalit si Ravana at nagtalo sila ni Briguela dahilan para maglapitan ang mga kaibigan ng Kapamilya star at nagkagulo na.

Humingi ng tulong sa Poblacion Police sina Ravana at bouncer ng bar na si Nino Gulmatico para mahinto ang rambol.

Nang pinatitigil ng mga pulis si Briguela, lumaban pa umano ito at nagbitaw ng mga bastos na salita kaya pinosasan ito ng mga pulis.

Samantala, kinontra ng kaibigan ni Briguela na si Zayla Nakajima ang paratang nina Ravana at Gulmatico at idiniin na ipinagtanggol lang siya ng aktor sa pambabastos sa kanya ni Ravana.

Ayon kay Nakajima, dalawang beses siya nitong hinipuan, una ay sa puwet at kasunod ay sa dibdib.

“First attempt, he touched my bum and squeezed it – I was wearing a bra-top at the time. Second and worst attempt, he tried to insert his bare hands inside my bra,” ani Nakajima.

“He is full-creep and has been roaming around the club and every time he gets near to me, I avoid him and that’s where I draw the line. I decided to go home and leave,” dagdag nito.

Ani Nakajima, binastos din ni Ravana ang kasama nilang si Mary Joy kaya nang malaman ito ni Briguela ay hinarap nito si Ravana para kausapin hanggang humantong sila sa pagtatalo.

“Just because Awra wanted to defend us from this creep, the guy threw fists first to Awra, of course as part of self defense, Awra fought back too. This assault is never ok, knowing it’s pride month and we all just want to have fun,” giit ni Nakijama.

Dahil nag-viral sa social media ang insidente, sinabi ni Nakijama na magsasampa siya ng kaso laban sa tinawag niyang ‘buser’ na nagpapakalat ng fake news sa social media matapos arestuhin si Awra.

“I feel like all of our real friends will definitely armor us with this kind of people and Awra is just too humane to be defending her girlfriends and different stories unravel online like a wildfire,” ani Nakajima.

“The handcuffing clips circulating online tolerated negative versions of the story and this is something we don’t take lightly. We are filing a strong case against this abuser and best hope this truth reveals what truly happened.” diin pa nito. (Betchai Julian)

