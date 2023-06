2 Pilipina nasagip sa Malaysia

Dalawang Pinay ang nasagip sa prostitusyon sa Malaysia matapos mabiktima ng sindikato sa human trafficking na nagre-recruit ng kanilang mga biktima sa Facebook.

Dahil dito kung kaya’t patuloy na hinihikayat ng Bureau of Immigration (BI) ang mga Overseas Filipino Worker (OFW) na dumaan sa tamang proseso sa pag-apply ng trabaho sa ibang bansa kaysa sumugal sa mga illegal recruiter at sindikato ng human trafficking.

“We cannot stress enough the importance of following the proper channels through the Department of Migrant Workers (DMW). Taking shortcuts may lead to severe consequences, jeopardizing the safety and well-being of our fellow Filipino,” diin ni Commissioner Norman Tansingco.

Nakabalik sa bansa ang dalawang biktima noong Hunyo 21 at 23.

Sinabi ng mga biktima na nagtungo sila sa Malaysia para magtrabaho bilang waitress na may buwanang sahod na P40,000 pero hindi nila inakalang masasadlak sila sa prostitusyon.

Nakilala umano nila ang recruiter sa Facebook at inakalang legal ang pagtungo nila sa Malaysia dahil wala namang siningil sa kanilang mga dokumento pati ticket sa eroplano.

Pagdating sa Malaysia, sapilitan umano silang pinagtrabaho bilang sex worker para mabayaran ang P150,000 na ginastos sa kanilang pag-alis. Inamin ng mga biktima na may mga Pinay pa rin ang bihag sa Malaysia at pu­wersahang pinagta-trabaho sa prostitusyon. (Mina Navarro)