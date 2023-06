Wala pang deal sa mga Afghan refugee – PBBM

Wala pang deal o kasunduan sa pagpasok ng Afghan refugees sa bansa.

Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa harap ng kaliwa’t kanang pagtutol ng mga mambabatas at iba’t ibang grupo na dalhin ng Amerika sa Pilipinas ang mga Afghan na naging manggagawa nila sa Afghanistan.

“I was really surprised when I saw some of the news reports saying there’s a deal between the US and the Philippines. We are still looking exactly at how to make it work if we can. We’ll find a way to make it happen,” anang Pangulo.

Nilinaw ng Presidente na hindi refugees ang mga ito kundi Afghan nationals na ipoproseso lamang sa Pilipinas bago irelocate sa Amerika at iba pang lugar.

Batid ng Presidente na mara¬ming isyung nakapaloob sa plano ng Amerika hindi lamang sa seguridad, legal at logistical issues kaya dapat na masusing mapag-aralan ito ng gobyerno.

“We will continue to study. Let’s see if there is a way we can do it without endangering the security of the Philippines,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)

