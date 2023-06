Von Pessumal kakamada uli sa Barangay Ginebra

Mga laro Biyernes: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Converge vs Rain or Shine

7:30pm – Ginebra vs Terrafirma

KAABANG-ABANG ang bakbakan ng Ginebra at Terrafirma sa second game ng PBA On Tour mamaya sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Kaliwa’t kanan ang pinanggagalingan ng atake ng Gin Kings.

Sa likod nina Jayson David, Von Pessumal, Raymond Aguilar, Jeremiah Gray, Sydney Onwubere at Nards Pinto ay tumagay ng dalawang sunod na panalo ang Gins tungo sa even 3-3.

Huling itinumba ng crowd darlings ang dating unbeaten Rain or Shine 108-107 noon lang Linggo sa likod ng 29 points ni Pessumal.

“We’ve never lost confidence and trust in Von,” ani assistant coach Richard del Rosario. “We know the type of player that he is and it’s going to do well for him and for us moving forward.”

Nakalsuhan ang two-game winning run ng Dyip nang tumukod sa Phoenix 104-92 noong Biyernes.

Sa pangunguna nina Javi Gomez de Liano, Eric Camson, Ed Daquioag at Gelo Alolino ay humabol mula 24-point deficit ang Terrafirma bago naubusan.

Maganda ang takbo ng team ni coach Johnedel Cardel kahit wala sina Juami Tiongson at may iniinda sina Isaac Go at Andreas Cahilig. (Vladi Eduarte)