Very Hollywood star talaga: Dolly miyembro na ng The Academy

Pinalakpakan na naman si Dolly de Leon ng mga netizen sa panibagong achievement nito sa Hollywood o sa American showbiz scene nang mapasok ito bilang bagong member ng Academy, o association ng mga artist sa Amerika.

Ibinahagi ito ng @phtvandfilmupd sa kanilang tweet ng larawan ni Dolly at ng official seal ng The Academy.

Sabi sa caption, “Dolly De Leon is now officially a member of The Academy.”

Sumuporta ng isang resibo si @kssmye sa comment na nagpapakita ng patunay sa pagkakasama ng Pinay award-winning actor sa The Academy.

Sa hanay ng new members invitees sa ‘ACTORS’ category ay nasa listahan ang pangalan ni Dolly kasama sina Zahra Amir-Ebrahimi, Sakura Ando, Selma Blair, Chang Chen, at iba pa.

Sa ‘MUSIC’ category naman ay kasama ang pangalan ni Taylor Swift na tila ngayon pa lang napasok sa grupo kahit super sikat ito sa buong mundo.

Well, sa dami ng mga nakalinyang project kay Dolly sa Hollywood ay kailangan talaga nitong maging member sa pinakamalaking association ng mga taga-Hollywood. (Rey Pumaloy)

