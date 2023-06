Vanessa Sarno, iba pang lifter sasabak sa Asian Youth & Junior

Pangungunahan ng Southeast Asian Games champion na si Vanessa Sarno ang Pilipinas sa 2023 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa New Delhi, India sa Hulyo 28 hanggang Agosto 5.

Si Sarno, nagwagi ng 71kgs gold medal sa Vietnam (2022) at Cambodia (2023), ay sasabak sa junior division kasama sina Rosegie Ramos at Lovely Inan (W49kgs) at Rose Jean Ramos (W45kgs).

Sasabak naman sa youth division sina Angeline Colonia (W45kgs), Rosalinda Faustino (W55kgs), Prince Keil delos Santos at Eron Borres (M49kgs), Christian Rodriguez (M67kgs) at mga bagong dating na sina Alexsandra Diaz (W40kgs) at Jhodie Peralta (W49kgs).

Si Albert Ian de los Santos (M61kgs) ay sasabak sa youth at junior divisions.

Makakasama ng mga atleta sina coach Patrick Lee, Roberto Colonia, Joe Patrick Diaz, Allen Jayfrus Diaz at Kelly Kay Rojas.

Noong nakaraang taon, nakakuha ang Philippine team ng 15 medalya sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan.

Si Ramos, na lumaban sa parehong youth at junior division, ay nakakuha ng apat na ginto, isang pilak at isang tansong medalya, habang sina Sarno, Faustino, at Rosegie ay may tigatlong gintong medalya. (Lito Oredo)

