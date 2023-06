Tulong ng AKO BICOL sa mga magsasaka,PWDs at may sakit

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay naghain ang inyong lingkod at dalawang kasamahan natin sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ng panukalang batas na naglalayong buwagin ang kartel ng sibuyas sa bansa.

Nakasaad sa House Bill 8462 na pinamagatang “Onion Competitiveness Enhancement Fund Act” ang pagsuporta sa mga lokal na magsasaka upang mapalaki ang kanilang produksyon. Layunin din nitong makasabay sila sa pandaigdigang merkado gayundin ang pagpapaigting sa pagbuwag ng kartel sa sibuyas.

Sino ba naman kasi ang makakalimot sa nangyari noong Disyembre 2022 kung saan umabot sa P500 hanggang P800 ang bawat kilo ng sibuyas? Mas mahal pa nga ang sibuyas na panggisa o panrekado lamang kumpara sa karne ng baboy o baka.

Dahil sa nakakalulang presyo ng sibuyas, nabalita ang Pilipinas na siyang may pinakamahal na sibuyas sa buong mundo. Napakasakit nitong isipin lalo pa’t isa tayong agricultural country.

Ang pagsirit ng presyo ng sibuyas ay nagpalobo rin sa January inflation rate na 8.7% — pinakamataas sa loob ng 14 taon. Noong Mayo 2023, bumaba sa P150 hanggang P200 ang bawat kilo ng sibuyas ngunit kung ikukumpara noong Mayo 2022, mataas pa rin ito ng 87.5%.

Dahil dito, nagsagawa ng siyam na public hearings ang House Committee on Agriculture and Food. Mula Pebrero 8 hanggang Mayo 17, siniyasat ng komite ang alegasyon ng hoarding, price manipulation, at kartel sa industriya ng sibuyas.

Bagamat natumbok sa isinagawang pagdinig ang pagpapaigting sa anti-cartel enforcement bilang long-term solution sa mataas na presyo ng sibuyas, kailangan pa rin ng short-term intervention tulad ng pag-angkat ng sibuyas.

Natukoy din sa mga pagdinig ang pangangailangang suportahan ang ating mga magsasaka kaya marapat lamang na mabigyan sila ng parte mula sa kita sa importation.

Ang pagtatatag ng Onion Competitiveness Enhancement Fund ay mabisang paraan upang masuportahan ang ating mga magsasaka nang sa gayon ay mapataas ang kanilang produksyon at makasabay sila sa kompetisyon sa buong mundo.

Hindi lang ito ang mga hakbang na isinusulong natin upang mapalaki ang produksyon ng mga magsasaka. Noong Marso ay ating isinulong ang solar mapping o paggamit ng solar panels sa mga sakahan.

Ang solar panels ay magagamit din bilang source ng kuryente para umagos ang irigasyon sa mga taniman. Mas makakatipid ang mga magsasaka kumpara sa sistema nila ngayon sa patubig.

Isa ring makabagong paraan ngayon sa pagsasaka ang fertigation o ang sabayang pagtutubig at paglalagay ng fertilizer. Marami nang magsasaka ngayon ang gumagamit ng fertigation dahil nabibigyan na nila ng sapat na nutrients ang kanilang pananim, nakatitipid pa sa tubig.

Samantala, nais ko lang ibahagi ang ating misyon na magbigay ng munting ginhawa para sa ating mga kababayang patuloy na lumalaban sa kanilang karamdaman, pati na sa mga senior citizens at persons with disabilities (PWDs).

Katuwang ang Children International Philippines Inc. at Free Wheelchair Mission, hinandugan natin ng libreng wheelchair ms ang limang taong gulang na si Janine Mirales Reyes ng Sitio Pag-asa, Brgy. Malbog, Pilar, Sorsogon na hindi na makalakad at hirap magsalita.

Tumulak rin ang Ako Bicol Party-list sa isla ng Masbate upang mamahagi ng libreng wheelchair katuwang ang mga maaasahan nating partner.

Ating nahandugan ng libreng wheelchair si Dominique Ancero, 20-anyos na mayroong orthopedic disability kung saan lumang skateboard ang kanyang nagsisilbing paa upang makakilos.

May handog din tayong wheelchair sa pitong taong gulang na si Maria Sofia Centron ng Barangay Marintoc sa bayan ng Mobo na mayroong cerebral palsy.

Matinding kumplikasyon ng diabetes at stroke ang dahilan naman para maputulan ng isang binti si Tatay Rex Danao, 44-taong gulang ng Barangay Pinaubuhan, Purok 1, sa bayan ng Mobo na atin pong binigyan din ng wheelchair.

Asahan po ninyo na ang Ako Bicol Party-list ay walang sawang maglilingkod sa ating mga kababayang PWDs, senior citizens at mga mayroong karamdaman.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!