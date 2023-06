Tinawag na tanga, bobo: Herlene gustong itama mga mali

Nag-viral kamakailan lang ang naging sagot ni Herlene Budol sa sa sashing at press presentation ng Miss Grand Philippines 2023.

As in, nang-‘dog show’ raw kasi siya sa naging sagot niya sa masasabing simpleng tanong lang naman sa kanya.

Marami ang natutuwa kay Herlene sa pagiging ‘natural comedienne’ niya, pero sa pagkakataong na ‘yon ay marami ang nam-bash sa kanya at nagsabing dapat ay alam din niyang lumugar.

Nang diretsang tanungin si Herlene tungkol dito, sey niya na, “Dog lover po kasi ako.”

“Para sa akin naman po, seryoso naman po ako sa ginagawa kong ito, pero hindi ko ho talaga maintindihan ang tanong. Hindi ko ho alam kung bakit. Kahit sanay naman ako na tinatanong palagi ng maraming tao. Siguro po kasi, no’ng time na ‘yon, wala po akong tulog, wala po akong kain.

“Pero, hindi po ‘yon reason para hindi ako makasagot. Siguro nga po dahil tinawag na nila ‘kong bobo, tanga, okey lang po, ‘yon po ang nasabi ko.”

May natutunan naman daw ang bida ng ‘Magandang Dilag’ sa nangyari.

Aniya sa isang interview niya, “More talk, more mistakes. Less talk, less mistakes. Gusto ko pong matuto sa lahat ng pagkakamali na nagagawa ko sa buhay at nanghihingi po ako ng sorry. Pero, hindi naman po matatapos sa isang pagkakamali, puwede pa rin naman pong itama.” (Rose Garcia)

