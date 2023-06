Sisi Rondina pasiklab agad sa Choco Mucho

AGAD ipinadama ni Cherry Ann “Sisi” Rondina ang matinding kakayahan matapos nitong bitbitin ang Choco Mucho sa pagwalis sa Farm Fresh Foxies, 25-14, 25-7, 25-16 sa Group B sa ikalawang laro ng 2023 PVL Invitational Conference, Huwebes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Nagtala si Rondina, na huling naglaro sa indoor noong 2019, ng kabuuang 14 puntos mula sa 13 attacks at 1 block upang tulungan ang Flying Titans sa una nitong panalo.

“Sinabihan nila ako na gawin ko lang ang dapat gawin at sinabi ko na basta tutulong ako sa kanila,” sabi ni Rondina, na matagal naglaro sa beach volleyball.

“Kakilala ko na din kasi sila since college days so hindi mahirap makasama sila. Kung ano po ang nakikita nila kay Sisi, iyon na po iyon,” sabi pa ni Rondina.

Agad kinapitan ng Flying Titans ang abante tungo sa pagwagi sa unang set bago itinala ang matinding 13-0 simula sa pagbubukas ng second frame.

Tumulong din sina Caitlin Viray na may 13 puntos sa 11 attacks at 2 blocks, Deena Wong na may walong puntos mula sa 5 aces, 2 blocks at 1 attack, Maddie Madayag na may pitong puntos, Desiree Cheng at Cherry Nunag na may tig-anim na puntos at si Kat Tolentino na may dalawang puntos. (Lito Oredo)

