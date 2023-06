Raffy Tulfo idolo Tito, Vic, Joey

As an avid fan of ‘Wanted sa Radyo’ nagulat ako kahapon dahil sumulpot sa top-rating radio program ni Senator Raffy Tulfo ang TVJ kasama ang JoWaPao!

Nakaupo sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon habang masayang nakikipagtsikahan kay Idol Raffy at sa co-host nitong si Sharee Roman at nakatayo naman sa likod ng iconic trio sina Jose Manalo, Wally Bayola, at Paolo Ballesteros.

Umapaw sa good vibes ang mga reaksiyon sa comment section ng Facebook live ng radio program.

Biro nga ng ibang fan, pina-‘Tulfo’ ng legit Dabarkads ang mga Jalosjos !

Pero siyempre, joke lang ‘yon ng mga kalahi ni ‘Marites’ at natuwa lang sila na nag-promote sa ‘Wanted sa Radyo’ sa 92.3 Radyo5 TRUE FM ang TVJ, kasama pa ang JoWaPao, ha!

Masaya si Idol Raffy na makakuwentuhan sa kanyang radio program ang anim na hosts ng bagong noontime show ng TV5. Aniya, super fan daw siya ng VST and Co., at songs daw ng grupo ang nasa playlist nila ng kanyang asawa habang nagdyi-gym everyday.

Umabot ng kalahating oras ang nasabing guesting ng TVJ at JoWaPao bilang promo sa July 1 airing nila sa TV5.

Nanggaling daw ang grupo sa pa-mass at studio blessing sa bago nilang studio sa TV5 bago sila nag-guest sa ‘Wanted sa Radyo’.

Samantala, sinagot ni Tito Sen si Idol Raffy tungkol sa magiging title ng noontime show nila.

Sabi ni Tito Sen, habang hinihintay daw nila ang resulta ng legal action nila tungkol sa title na ‘Eat Bulaga!’ ay gagamit muna sila ng ibang title na may ‘EAT’ pa rin.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)

