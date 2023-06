Queen Gabi angat sa 3YO

MARKADO ng mga liyamadista si Queen Gabi na sasalang sa 3-Year-Old Maiden Race ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Pinapatok ng mga karera tipster sa programa si Queen Gabi na rerendahan ni jockey AM Tancioco, pero ayon sa mga dehadista ay malaki rin ang tsansang manalo ng mga dehadong kasali.

May distansiyang 1,200 metro, ang ibang kalahok ay sina Lucky Lucy, Tiago’s Angel, The Alpha Male, Iris at Time Traveller na gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Komento ng mga kareristang kokontra kay Queen Gabi na posibleng magbigay ng magandang laban sina Iris at The Alpha Male.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa owner ng unang kabayong tatawid sa meta, ang nasabing karera ay suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes. (Elech Dawa)

