Pusa nagmukhang biik, super chubby!

Nagsabog ng cuteness sa social media ang video ng isang pusa na sa sobrang lusog.

Binahagi ito sa TikTok ng user na si Catslover (@cat_gallery). Mapapanood sa video ang pusa na may pinaghalong kulay puti at itim na balahibo na tila hindi na makatayo sa super bundat o taba ng kanyang katawan.

Sey ng mga netizen, mailalarawan ang hugis ng pusa sa isang biik na talaga namang nakakagigil harutin. Ilan naman sa mga comment:

Sabi ni @nvm_e3, “So cute yet so sad.”

“Yes! He’s so cute and chunky!” puri ni @peipei078.

Hirit pa ng isa, “People are saying this is sad but sometimes cats just get like this and you can’t really stop it liek cats will eat until they puke sometimes.”

Samantala, ayon sa VCA Animal Hospital hindi umano maganda ang obesity o sobrang katabaan sa mga pet nating pusa dahil maaaring magresulta ito sa iba’t ibang komplikasyon gaya ng pag-ikli ng kanilang buhay at pag-develop ng mga sakit. (Moises Caleon)