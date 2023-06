Pinoy bet Joepher Montano kakasahan Pakistani boxer

Susuntok para sa World Boxing Organization (WBO) Oriental welterweight title si Joepher “El Gwapito” Montano laban kay Muhammad “Mehsud” Bilal ng Pakistan sa Spaceplus Bangkok RCA sa Bangkok, Thailand.

Sasabak muli sa panibagong bakbakan ang 27-anyos mula Bago City, Negros Occidental matapos mapagwagian ang World Boxing Association (WBA) Asia welterweight title nitong nagdaang Marso kontra kay Baishanbo “The Destroyer” Nasiyiwula ng China.

Nakabase ngayon sa Dubai ang 5-foot-8 southpaw na masinsinang pinaghandaan ang laban sa kaedarang Pakistani na naghahanap na masundan ang third round technical knockout win kay Muhammad Luqman nitong Enero.

Mayroong five-fight winning streak si Montano (14-5-2, 12KOs) na minsang lumaban para sa bakanteng IBO Oceania-Orient at WBC Asian Boxing Continental 147-pound title kontra Indonesian John “Fox” Ruba.

Nadepensahan din nito ang hawak na Asian Boxing Federation super lightweight title kina Benjie Suganob at Ari Agustian.

Puntirya naman ni Bilal (11-3-1, 9KOs) na makakuha ng titulo matapos dalawang beses nabigo kina Sachin Dekwal para sa WBC Asian Continental noong Marso 2022 at Seymour Isayev para sa bakanteng Universal Boxing Organization lightweight noong Setyembre.

Nakalinya ring lumaban sa naturang boxing event na tinawag na “Way of the Champions” na pino-promote nina Supanat Chanram at Baris Erdogan ng Tunal Academy at Brico Santig ng Highland Boxing Team sina dating WBC bantamweight challenger Arthur “El Matador King Arthur” Villanueva laban kay Chatre Buakaewdee ng Thailand. (Gerard Arce)