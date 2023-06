‘Pinas target bombahin ng china

Maaaring maging target ng China ang Pilipinas dahil sa sangkaterbang EDCA site ng Amerika, ayon kay dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte.

Sa programang ‘Gikan sa Masa Para sa Masa’ na inere sa SMNI noong Lunes, sinabi ni Duterte na ito ang inamin sa kanya ni Chinese Ambassador Huang Xilian.

“I reminded him again that the Philippines does not have a quarrel with China,” paglalahad ni Duterte. “But his answer was: ‘If you provide a place of, places where there can be an aggression to China, the Philippines could always be a target.”

Tinutukoy ng ambassador ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement (Edca) site ng Amerika sa Pilipinas.

Sa ilalim ng EDCA, ang mga sundalong Amerikano ay pinahihintulutang madestino sa mga base militar ng Pilipinas at mag-imbak ng mga equipment at supply.

Nangangamba naman si Duterte na baka magtago ng nuclear warhead ang US sa mga EDCA site sa bansa.

Dahil dito, posibleng bombahin ng mga kalaban ng US ang Pilipinas dahil sa hinalang may nakatagong nuclear warhead sa bansa.

“It would be pretty naive or stupidity for Filipinos to think that the Americans would only bring conventional warheads. Nuclear bombs are far too different… I think, or I believe, not think, that the Philippines would be a graveyard if war comes,” ani Duterte.

Apat na EDCA site ang dinagdag ng Pilipinas noong Abril lamang. Ito ay ang Camilo Osias Naval Base sa Santa Ana, Caga¬yan; Lal-lo Airport sa Lal-lo, Cagayan; Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at sa Balabac sa Palawan.

Ang mga dating EDCA site ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, na siyang pinakamalapit sa Kalayaan Group of Islands; Basa Air Base sa Pampanga; Fort Magsaysay sa Nueva Ecija; Mactan-Benito Ebuen Air Base sa Cebu at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City.

